В Бишкеке с 25 марта начнется реконструкция дорог (список участков)

В городе Бишкек, с 25 марта начнутся работы по реконструкции дорог. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, для движения транспорта закрывается участок проспекта Жибек-Жолу от улицы Лермонтова до улицы Буденного с южной стороны. С северной стороны будет организовано временное двустороннее движение. Подрядной организацией выступает ОсОО "Мостдорстрой".

Также закроют бульвар Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до улицы Московская с западной стороны. С восточной стороны будет организовано временное двустороннее движение. Подрядной организацией является ОсОО "ДорСтрой Групп".

Кроме того, закрывается отрезок улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Юнусалиева. Подрядной организацией выступит ОсОО "Технотоп".

В связи с закрытием определенных участков изменений в движении общественного транспорта не будет.

Отметим, что всего в текущем году планируется провести реконструкцию 8 дорог.