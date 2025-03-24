"Акаев, кет!", или заборы, кланы и неусвоенные уроки 20-летней давности

Революции делаются во имя счастья и благ народа, но, как правило, не приводят к улучшению жизни простых людей, когда сказал кто-то великий… Сегодня 20 лет "Тюльпановой революции" 24 марта 2005 года. Ее итогом стало свержение и бегство первого президента страны Аскара Акаева. Народ республики тогда впервые выступил против клановости, присутствия во власти родственников чиновников, коррупции и узурпации.

События тех дней развивались стремительно. Волна протестов началась после парламентских выборов в феврале и марте того года. Как и осенью 2020-го, оппозиция заявила об их фальсификации.

Сначала под контроль оппозицией, лидером которой тогда являлся Курманбек Бакиев, был взят юг страны – Ошская и Джалал-Абадская области. А на следующий день, 24 марта 2005 года, митингующие штурмом захватили Дом правительства. Акаев бежал из страны, а руководящие должности заняли революционеры-приближенные Бакиева.

Однако огромную ложку дегтя в "народную революцию" тогда внесла прокатившаяся по стране волна мародерств. На утро были ограблены почти все магазины, торговые центры часть банков. Стекла, разбитые части бытовой техники и других украденные товаров грудой лежали на тротуарах и проезжей части.

В тандеме с Бакиевым тогда шел и политик Феликс Кулов. Он отказался от участия в избирательной гонке. И на досрочных выборах 10 июля 2005 года главой КР стал Курманбек Салиевич.

Было сформировано новое правительство КР. Так Азимбек Бекназаров стал генеральным прокурором, Омурбек Текебаев - спикером парламента, Роза Отунбаева - министром иностранных дел, Алмазбек Атамбаев возглавил министерство промышленности, Исмаил Исаков министерство обороны, Адахан Мадумаров назначен вице-премьер-министром. А освобожденный в день революции из тюрьмы Феликс Кулов взял под контроль правоохранительные структуры. Позже, согласно подписанному между ними соглашению, Кулов был назначен премьер-министром.

Спустя несколько лет после революции Азимбек Бекназаров признается журналистам, что 24 марта 2005 года революционеры просили Аскара Акаева не покидать Кыргызстан.

- В тот день мы не врывались в Дом правительства и не выгоняли оттуда президента, наоборот! Мы 3 часа уговаривали его не бросать страну, так как ранее бывший премьер-министр Николай Танаев сообщил, что Аскар Акаев готовится к отъезду. Представители оппозиции от своего имени делегировали на переговоры с главой государства Равшана Жээнбекова. Он разговаривал с Бермет Акаевой, и когда выяснилось, что президент уже улетел за границу, нам пришлось вызывать в "Белый дом" Курманбека Бакиева, чтобы страна не оставалась без руководства, - рассказывал потом Бекназаров.

Сформированное "революционное" правительство просуществовало всего два года. Уже в декабре 2006 года премьер-министр Феликс Кулов, несогласный с проводимой Бакиевым политикой, подает в отставку.

21 октября 2007 года по указу Бакиева в Киргизии прошел референдум по принятию очередных поправок в Конституцию. А уже на следующий день президент распустил парламент. По итогам досрочных выборов 16 декабря 2007 года подавляющее большинство мандатов оказалось у президентской партии "Ак жол".

Первые недовольства политикой Бакиева зазвучали уже спустя год. В апреле 2006 года в Бишкеке прошли демонстрации, Бакиева упрекали в том, что он затягивает обещанную реформу Конституции. Уже к осени это требование прозвучало гораздо жестче. Многие вчерашние соратники Бакиева ушли в оппозицию и сформировали движение "За реформы".

Примечательно, что основным "спусковым крючком" недовольства граждан политикой Курманбека Бакиева тогда стали именно НПО и НКО. Они активно проводили митинги, критиковали процесс референдума по Конституции, а также поправки, вносимые в Основной закон. По стране прокатилась волна митингов. Во что это вылилось для Кыргызстана в 2010 году, все хорошо помнят. Но это уже другая история...