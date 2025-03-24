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Минздрав Кыргызстана установил строгие правила для выполнения инъекций

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев подписал приказ, направленный на повышение качества медицинского обслуживания и обеспечение прозрачности использования лекарственных средств и медицинских изделий в учреждениях здравоохранения.

В рамках этого приказа предусмотрено внедрение цифрового учета движения медикаментов и медицинских изделий в системе "Sanarip Clinic" до сентября 2025 года.

Врачи обязаны строго соблюдать клинические протоколы при назначении терапии, а инъекции могут быть выполнены только на основании письменного назначения врача. Также организации здравоохранения должны пересмотреть внутренние правила, включая стандарты гигиены и профессиональной этики сотрудников.


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URL: https://www.vb.kg/444214
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье, врачи
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