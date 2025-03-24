Минздрав Кыргызстана установил строгие правила для выполнения инъекций

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев подписал приказ, направленный на повышение качества медицинского обслуживания и обеспечение прозрачности использования лекарственных средств и медицинских изделий в учреждениях здравоохранения.

В рамках этого приказа предусмотрено внедрение цифрового учета движения медикаментов и медицинских изделий в системе "Sanarip Clinic" до сентября 2025 года.

Врачи обязаны строго соблюдать клинические протоколы при назначении терапии, а инъекции могут быть выполнены только на основании письменного назначения врача. Также организации здравоохранения должны пересмотреть внутренние правила, включая стандарты гигиены и профессиональной этики сотрудников.