Президенту показали первый образец нацвалюты, который отпечатан в КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 марта, посетил открытое акционерное общество "Учкун" и ознакомился с производственным процессом по маркировке топлива, изготовлению акцизных марок и паспортов.

В рамках исполнения поручений Главы государства на предприятии проведена масштабная модернизация. Приобретены современные печатные установки для выпуска паспортов, акцизных марок и учебной литературы, обновлена инфраструктура, что позволило значительно увеличить объемы производства и создать новые рабочие места.

Управляющий делами Президента Каныбек Туманбаев сообщил, что особое внимание уделено системе маркировки топлива, внедренной в 2024 году. Данный механизм способствовал значительному увеличению поступлений в государственный бюджет от акцизных сборов, усилению контроля за качеством нефтепродуктов и борьбе с теневым оборотом топлива.

Кроме того, ОАО "Учкун" играет ключевую роль в обеспечении страны паспортной и печатной продукцией. По итогам 2024 года предприятие изготовило 770 103 паспорта, в том числе 359 221 общегражданский паспорт и 410 882 ID-карты. Также было отпечатано около миллиона экземпляров книг. Общая сумма налоговых отчислений компании превысила 278 млн сомов.

В ходе посещения акционерного общества Глава государства был проинформирован о начале производства кыргызских сомов на отечественном предприятии.

Председатель Национального банка Мелис Тургунбаев отметил, что на первом этапе будет осуществляться печать купюр мелкого номинала, что позволит оперативно заменить изношенные банкноты, подлежащие изъятию из оборота.

Он подчеркнул, что новые кыргызские сомы, выпускаемые на базе "Учкуна", соответствуют самым передовым мировым стандартам защиты от подделок, обеспечивая высокий уровень надежности национальной валюты. При этом Мелис Тургунбаев напомнил, что ранее кыргызские сомы производились в странах Европы.

Далее президенту был презентован первый образец национальной валюты, который отпечатан в Кыргызстане.

Как сообщил директор ОАО "Учкун" Бакытбек Султанов, на предприятии также налажен процесс изготовления акцизных марок и паспортов, которые оснащены несколькими уровнями защиты. В частности, степень защиты кыргызских паспортов от подделок входит в десятку лучших в мире, что подтверждает их соответствие самым строгим международным требованиям.

Президент Садыр Жапаров отметил стратегическую важность дальнейшего развития предприятия и поручил руководству продолжить модернизацию производства, внедрять передовые технологии и повышать эффективность работы. Это позволит укрепить экономический потенциал страны, повысить конкурентоспособность продукции и создать дополнительные рабочие места.