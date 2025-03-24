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Кыргызстан vs Катар: Отборочный матч чемпионата мира 2026 года

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Кыргызстана по футболу готовится к ключевому матчу против Катара в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2026 года. Этот поединок станет важным испытанием для команды и возможностью укрепить свои позиции в турнирной таблице.

Игроки сборной Кыргызстана выйдут на поле в красной форме, которая символизирует силу, мужество и единство. Представители команды подчеркнули, что цвет национального флага всегда сопровождает их в каждом матче, а в предстоящей встрече красный станет символом решимости и духа победы.

Особый призыв к болельщикам!

Федерация футбола Кыргызстана и игроки сборной призвали всех болельщиков прийти на стадион в красной одежде и надеть белые калпаки. Это создаст единую атмосферу поддержки и придаст команде моральные силы.

Матч сборной Кыргызстана по футболу против Катара пройдет 25 марта в 19:45 часов по бишкекскому времени.

Место встречи - стадион им. Д. Омурзакова в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/444221
Теги:
Катар, футбол, Кыргызстан
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