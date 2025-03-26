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В Аламудуне открыт инкубационный цех рыбопосадочного материала осетра

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии открытия нового современного рыбохозяйственного комплекса "Салих Аква" в селе Гроздь Аламудунского района Чуйской области.

Общая стоимость проекта составила 576 тыс долларов США, и он был профинансирован Российско-Кыргызским фондом развития.

Комплекс предназначен для инкубации икры форели и осетровых пород рыб и способен производить 1 миллион мальков за один инкубационный цикл.

На мероприятии Бакыт Торобаев отметил: " Реализация этого проекта создаст условия для обеспечения фермеров мальками и развития рыбоводства (аквакультуры) в стране. Эта ситуация может обеспечить внутреннюю потребность в рыбе и даже способствовать увеличению объемов экспорта", - сказал он.

В рамках рабочей поездки Бакыт Торобаев также ознакомился с деятельностью рыбного хозяйства "Митрофановка" в селе Ленин Аламудунского района. Департамент рыбного хозяйства предоставил этому хозяйству 4 гектара земли на 10 лет.

Общий объем инвестиций в проект составил 83,7 миллиона сомов. Комплекс оснащен кислородной станцией и способен производить 3 миллиона мальков в год. В рамках этих проектов создано 150 рабочих мест.


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URL: https://www.vb.kg/444225
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
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