Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.20 - 94.20

Для улучшения пастбищ КР закуплены семена эспарцета и пастбищных трав

162  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 2025 год для улучшения пастбищ Кыргызстана было закуплено 94 462 кг семян эспарцета на сумму 12 миллионов сомов и 137 725 кг семян пастбищных трав на сумму 42 миллиона 252 тысячи 337 сомов. Эти семена были своевременно доставлены в различные регионы страны и распределены среди фермеров и пользователей пастбищ в этих районах.

В настоящее время активно продолжаются работы по посеву для восстановления деградированных пастбищных угодий общей площадью 15 299 гектаров.

На сегодняшний день в Ошской области посевные работы успешно завершены: в Кара-Кулджинском районе - на 175 га, в Озгонском районе - на 754 га, в Кара-Суйском районе - на 580 га, в Ноокатском районе - на 70 га и в Араванском районе - на 31 га. Также в Джалал-Абадской области посевные работы проведены в Ноокенском районе на 900 га и в Сузакском районе на 300 га.

Всего 2 810 гектаров деградированных пастбищных земель были сеяны с использованием смеси пастбищных трав и семян эспарцета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444226
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  