Для улучшения пастбищ КР закуплены семена эспарцета и пастбищных трав

На 2025 год для улучшения пастбищ Кыргызстана было закуплено 94 462 кг семян эспарцета на сумму 12 миллионов сомов и 137 725 кг семян пастбищных трав на сумму 42 миллиона 252 тысячи 337 сомов. Эти семена были своевременно доставлены в различные регионы страны и распределены среди фермеров и пользователей пастбищ в этих районах.

В настоящее время активно продолжаются работы по посеву для восстановления деградированных пастбищных угодий общей площадью 15 299 гектаров.

На сегодняшний день в Ошской области посевные работы успешно завершены: в Кара-Кулджинском районе - на 175 га, в Озгонском районе - на 754 га, в Кара-Суйском районе - на 580 га, в Ноокатском районе - на 70 га и в Араванском районе - на 31 га. Также в Джалал-Абадской области посевные работы проведены в Ноокенском районе на 900 га и в Сузакском районе на 300 га.

Всего 2 810 гектаров деградированных пастбищных земель были сеяны с использованием смеси пастбищных трав и семян эспарцета.