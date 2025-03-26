В КР деградировано 139 069 га присельных пастбищных угодий

Присельные пастбища Кыргызстана деградируют из-за не использования на плановой основе, недостаточного контроля местных властей и безразличия пастбищепользователей. На сегодняшний день, по данным районных управлений аграрного развития, деградировано и подлежит улучшению 139 069 га присельных пастбищных угодий. Об это сообщает пресс-служба Минводсельпрома КР.

В целях снижения деградации пастбищных угодий, улучшения присельных пастбищ и повышения их продуктивности издан приказ Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики от 23 июля 2024 года №04-13/152, которым рекомендовано ежегодно в период с 15 апреля по 15 сентября вводить ограничения на выпас скота на весенних пастбищах.

Основная цель приказа:

* сокращение деградированных пастбищ за счет улучшения пастбищ;

* сохранение природных экосистем;

* повышение продуктивности животноводческой продукции;

* бережное отношение к пастбищам, являющимся государственной собственностью

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В последнее время пастбищепользователи используют присельные пастбища на регулярной основе каждый год, используют пастбища на обочинах дорог и коммуникаций, а отгонные пастбища используются не полностью. Поэтому с 15 апреля по 15 сентября было предложено ограничивая использование присельных пастбищ использовать отгонные пастбища. Местная власть при утверждении плана управления пастбищами должна учитывать данный приказ.