Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.20 - 94.20

В КР деградировано 139 069 га присельных пастбищных угодий

214  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Присельные пастбища Кыргызстана деградируют из-за не использования на плановой основе, недостаточного контроля местных властей и безразличия пастбищепользователей. На сегодняшний день, по данным районных управлений аграрного развития, деградировано и подлежит улучшению 139 069 га присельных пастбищных угодий. Об это сообщает пресс-служба Минводсельпрома КР.

В целях снижения деградации пастбищных угодий, улучшения присельных пастбищ и повышения их продуктивности издан приказ Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики от 23 июля 2024 года №04-13/152, которым рекомендовано ежегодно в период с 15 апреля по 15 сентября вводить ограничения на выпас скота на весенних пастбищах.

Основная цель приказа:

* сокращение деградированных пастбищ за счет улучшения пастбищ;

* сохранение природных экосистем;

* повышение продуктивности животноводческой продукции;

* бережное отношение к пастбищам, являющимся государственной собственностью

.

В последнее время пастбищепользователи используют присельные пастбища на регулярной основе каждый год, используют пастбища на обочинах дорог и коммуникаций, а отгонные пастбища используются не полностью. Поэтому с 15 апреля по 15 сентября было предложено ограничивая использование присельных пастбищ использовать отгонные пастбища. Местная власть при утверждении плана управления пастбищами должна учитывать данный приказ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444227
Теги:
пастбища, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  