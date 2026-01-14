Погода
Минсельхоз КР подвел итоги селекционной работы

Государственная поддержка и активная селекционная работа в сфере животноводства приносят ощутимые результаты, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. На сегодняшний день в республике функционирует уже 185 племенных хозяйств, которые охватывают все ключевые направления отрасли и стимулируют экономическую активность в сельских регионах.

Согласно актуальным данным ведомства, лидирующие позиции занимают овцеводческие хозяйства - их в стране насчитывается 75 с общим поголовьем более 24,7 тысячи животных. Также активно развиваются 66 хозяйств по разведению крупного рогатого скота (8,4 тысячи голов). Коневодческая отрасль представлена 35 субъектами (1,7 тысячи голов), а козоводством и разведением яков занимаются по пять специализированных хозяйств. Птицеводческий сектор, несмотря на наличие всего двух крупных племенных предприятий, демонстрирует внушительные масштабы - более 281 тысячи голов птицы.

Министерство подчеркивает, что развитие племенного дела напрямую влияет на продовольственную безопасность страны и рост экспортного потенциала за счет улучшения качества мясной и молочной продукции. В ближайших планах ведомства - продолжение поддержки фермеров и дальнейшее внедрение современных технологий в селекционный процесс.


