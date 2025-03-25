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В Париже состоялись кыргызско-французские политические консультации

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- Назгуль Абдыразакова
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В Париже состоялись кыргызско-французские политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Медера Абакирова и директора политического департамента в ранге заместителя министра Европы и иностранных дел Франции Бриса Рокфея. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, охватывающих политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные аспекты взаимодействия.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-французского партнерства и выразили готовность к расширению политического диалога. Кыргызская сторона вновь подтвердила приглашение главы государства Садыра Жапарова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона посетить с визитом Кыргызстан.

Особое внимание было уделено перспективам расширения экономического сотрудничества, в частности, в сфере энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий и привлечения французских инвестиций в кыргызскую экономику.

Культурно-гуманитарное сотрудничество также стало одной из основных тем обсуждения. Подчеркнута важность расширения образовательных программ, а также организации совместных культурных мероприятий, способствующих развитию связей между народами двух стран.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, включая сотрудничество в сфере изменения климата, международной безопасности и устойчивого развития. В ходе переговоров стороны также рассмотрели актуальные вопросы региональной безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность взаимодействия по линии Центральной Азии и Европы для обеспечения стабильности в регионе.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению кыргызско-французского взаимодействия и договорились продолжить конструктивный диалог по всем обсужденным вопросам


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URL: https://www.vb.kg/444231
Теги:
МИД, посольство, президент, Франция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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