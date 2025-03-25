В Ак-Суйском районе сошел сель: вода затопила дворы

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области примерно в 23:05 из-за повышения температуры воздуха началось таяние снега, сообщает пресс-служба МЧС. В результате в селе Советское Хан-Тенгринского айылного аймака сошёл селевой поток.

Паводковые воды вышли из берегов канала и затопили дворы жилых домов.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий селя.

На месте в усиленном режиме работают оперативная группа отдела ЧС Ак-Суйского района УМЧС по Иссык-Кульской области и две единицы техники местных властей.

Дополнительная информация будет представлена позже.