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В Ак-Суйском районе сошел сель: вода затопила дворы

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- Бермет Таалайбекова
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В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области примерно в 23:05 из-за повышения температуры воздуха началось таяние снега, сообщает пресс-служба МЧС. В результате в селе Советское Хан-Тенгринского айылного аймака сошёл селевой поток.

Паводковые воды вышли из берегов канала и затопили дворы жилых домов.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий селя.

На месте в усиленном режиме работают оперативная группа отдела ЧС Ак-Суйского района УМЧС по Иссык-Кульской области и две единицы техники местных властей.

Дополнительная информация будет представлена позже.


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URL: https://www.vb.kg/444232
Теги:
Иссык-Кульская область, сель, МЧС
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