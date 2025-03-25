Эксперты ФИФА посетили Кыргызстан с официальной миссией

Эксперты ФИФА: специалист по высокой результативности Мариан Пахарь и тренер по развитию талантов Роджерио Баруш прибыли в Кыргызстан с официальным визитом.

В рамках программы "Развитие талантов" Мариан Пахарь обсудил совместные инициативы между ФИФА и Кыргызским футбольным союзом (КФС).

Португальский специалист Роджерио Баруш, имеющий многолетний опыт работы в системе SL Benfica, посетил Национальную футбольную академию Кыргызстана. Он ознакомился с её инфраструктурой и условиями, а также готовится начать работу в качестве тренера по развитию талантов.

В ходе визита состоялись встречи с генеральным секретарем КФС, техническим директором Национальной футбольной академии, менеджером КФС по элитному молодежному футболу, а также с тренерским и административным составами академии. Эксперты ФИФА также посетили тренировки и матчи команд Национальной футбольной академии.

Кроме того, запланированы встречи с тренерами и техническими директорами футбольных клубов Кыргызстана, руководителями различных департаментов КФС и другими ключевыми заинтересованными сторонами.

В рамках визита представители ФИФА также планируют посетить мемориальные игры имени Сакебаева в Кантe, а затем стать свидетелями матча национальной сборной Кыргызстана против Катара.

Этот визит станет важным шагом в развитии кыргызского футбола и поможет укрепить сотрудничество между КФС и ФИФА в подготовке молодых игроков и повышении уровня футбола в стране.