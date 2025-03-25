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В Кыргызстане с 1 мая вступают в силу новые тарифы на электроэнергию

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С 1 мая 2025 года в Кыргызстане вступят в силу новые тарифы на электроэнергию. Повышение цен на электроэнергию затронет как бытовых, так и небытовых потребителей.

Причины повышения тарифов

Ранее министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев сообщал, что повышение тарифов обусловлено несколькими факторами, включая инфляцию, рост цен на энергоресурсы и оборудование. Несмотря на то, что текущие тарифы остаются одними из самых низких в Центральной Азии, они не покрывают всех затрат на производство и поставку энергии. В результате этого образуется дефицит в энергетическом секторе, который необходимо покрывать за счет увеличения цен.

Новые тарифы для населения

При потреблении до 700 кВт⋅ч тариф на электроэнергию для населения, в том числе проживающих в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, будет увеличен в 2025 году с 1,11 до 1,37 сом/кВт⋅ч.

При потреблении свыше 700 кВт⋅ч - увеличение с 2,39 до 2,60 сом/кВт⋅ч.

Повышение тарифов на электроэнергию в Кыргызстане - это мера, направленная на улучшение финансового состояния энергетического сектора и решение проблемы дефицита.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/444236
Теги:
тарифы, Кыргызстан, электричество
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