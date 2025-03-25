ФОМС рекомендует женщинам своевременно проходить осмотр молочных желез

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) рекомендует женщинам регулярно проходить консультацию и осмотр молочных желез в Центре семейной медицины (ЦСМ) или Центре общеврачебной практики (ЦОВП). При наличии показаний можно пройти ультразвуковое исследование (УЗИ), сообщает пресс-служба ФОМС.

"УЗИ - один из наиболее эффективных методов раннего выявления заболеваний молочных желез, таких как фиброзно-кистозная мастопатия, доброкачественные новообразования и рак молочной железы. Регулярное обследование помогает обнаружить патологические изменения на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Какие преимущества предоставляются застрахованным гражданам?

Для женщин, застрахованных в системе ОМС, в рамках Программы государственных гарантий предусмотрены:

1. Бесплатная консультация и осмотр в ЦСМ или ЦОВП

2. УЗИ молочных желез с 50% скидкой, если исследование проводится в этих же учреждениях.

3. Бесплатные лабораторные анализы (при наличии показаний) по направлению врача.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо:

1.Быть приписанным к соответствующему Центру семейной медицины (ЦСМ)

2. Получить направление от семейного врача на лабораторные исследования и УЗИ.

3. Иметь медицинский полис ОМС которую можно проверить:

• на сайте ФОМС https://foms.kg/ru/status/

• в мобильном приложении "ФОМС" (бесплатно для всех устройств)

• по телефону круглосуточной горячей линии 113.

Если семейный врач направляет пациента на УЗИ в специализированные медицинские учреждения (например, в Национальный онкологический центр), исследование оплачивается по установленному тарифу через кассу.

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему семейному врачу или звоните на круглосуточную горячую линию 113", - говорится в сообщении ведомства.

Справка: В Кыргызстане ежегодно регистрируется около 400 случаев рака молочной железы, которая занимает первое место среди всех онкологических болезней у женщин.