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В Кыргызстане 70% водителей не знают ПДД, - ГУОБДД

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70% водителей не знают ПДД, сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу 25 марта в эфире "Биринчи радио".

По его словам, такие цифры показал опрос среди водителей.

"Мы также спрашивали у водителей, в какой автошколе они учились и когда учились, кто у них был автоинструктором и на какую категорию водительских прав они учились. Водители не смогли ответить на эти вопросы", - рассказал Айтикул уулу.

Напомним, в Кыргызстане с 1 сентября этого года нарушивших ПДД водителей будут проверять на знание правил прямо на месте остановки. Если водитель не знает ПДД, его права будут временно изъяты.


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URL: https://www.vb.kg/444239
Теги:
ПДД, Кыргызстан, ГУОБДД
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