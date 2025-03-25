В Кыргызстане 70% водителей не знают ПДД, - ГУОБДД

70% водителей не знают ПДД, сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу 25 марта в эфире "Биринчи радио".

По его словам, такие цифры показал опрос среди водителей.

"Мы также спрашивали у водителей, в какой автошколе они учились и когда учились, кто у них был автоинструктором и на какую категорию водительских прав они учились. Водители не смогли ответить на эти вопросы", - рассказал Айтикул уулу.

Напомним, в Кыргызстане с 1 сентября этого года нарушивших ПДД водителей будут проверять на знание правил прямо на месте остановки. Если водитель не знает ПДД, его права будут временно изъяты.