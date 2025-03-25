Турнир по теннису "Нооруз-2025" прошел в Бишкеке

В Бишкеке завершился традиционный турнир по теннису "Нооруз-2025". Турнир собрал лучших юных теннисистов, которые продемонстрировали свои спортивные навыки и стремление к победе.

Победители турнира среди девочек:

1-е место: София Мироненко

2-е место: Виктория Вагнер

3-е место: Олеся Холковская

Победители среди мальчиков:

1-е место: Алан Абдиев

2-е место: Бектур Омуралиев

3-е место: Дастан Нургазиев

Поздравляем победителей и призеров турнира, а также тренеров и родителей, которые поддерживали юных спортсменов на протяжении всего турнира. Желаем дальнейших успехов на спортивном пути и новых достижений в будущем!