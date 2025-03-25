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КПЛ-2025: Матчи третьего тура готовы стартовать

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- Самуэль Деди Ирие
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Третий тур чемпионата Кыргызстана по футболу 2025 года (КПЛ) пройдет с 26 по 29 марта, и ожидаются захватывающие матчи на различных стадионах страны.

Как сообщает пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги (КПЛ), тур начнется с напряженного южного дерби между командами "ОшМУ" и "Алай" в Оше 26 марта. Действие продолжится несколькими захватывающими играми, включая ожидаемое противостояние команд "Абдыш-Ата" и "Дордой" в Канте 29 марта.

Вот полное расписание третьего тура КПЛ-2025:

26 марта:

ОшМУ vs. Алай, 20:00, г. Ош, стадион им. А. Суюмбаева

27 марта:

Азиягол vs. Илбирс, 15:30, г. Бишкек, стадион НАФ КФБ (Футбольный Центр)

Алга vs. Нефтчи, 20:00, г. Бишкек, стадион НАФ КФБ (Футбольный Центр)

28 марта:

Талант vs. Мурас Юнайтед, 20:00, г. Бишкек, стадион НАФ КФБ (Футбольный Центр)

Озгон vs. Кыргыз Алтын, 20:00, г. Ош, стадион им. А. Суюмбаева

29 марта:

Абдыш-Ата vs. Дордой, 20:15, г. Кант, стадион "Нитро Арена"

Бишкек Сити vs. Барс, 18:00, г. Бишкек, стадион НАФ КФБ (Футбольный Центр)

С 14 командами, борющимися за победу в сезоне 2025, фанатов ждут захватывающие матчи в этом туре. Не пропустите – футбол обещает быть горячим!


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URL: https://www.vb.kg/444244
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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