Погода
$ 86.45 - 86.92
€ 93.20 - 94.20

Джо Роган назвал Хамзата Чимаева самым страшным бойцом UFC

178  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Известный американский комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган выразил мнение, что на данный момент самым страшным бойцом в UFC является непобеждённый чеченец Хамзат Чимаев.

"Самый страшный парень в UFC - это Хамзат Чимаев. Вы когда-нибудь видели, как этот парень дерётся? Просто посмотрите на его поединок против Кевина Холланда. Хамзат Чимаев - претендент номер один в среднем весе. Он настоящий монстр, и такой агрессивный, просто безжалостно агрессивный", - отметил Роган.

Чимаев приобрёл мировую известность благодаря своим доминирующим победам и агрессивному стилю боя. Особенно впечатляющим стало его выступление против Кевина Холланда, где он продемонстрировал своё мастерство и нещадную силу.

Помимо этого, Роган также высказал своё мнение о выступлении Магомеда Анкалаева на UFC 313, в бою с Алексом Перейрой, что подчеркивает его пристальный интерес к текущим событиям в UFC.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444245
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  