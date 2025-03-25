Джо Роган назвал Хамзата Чимаева самым страшным бойцом UFC

Известный американский комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган выразил мнение, что на данный момент самым страшным бойцом в UFC является непобеждённый чеченец Хамзат Чимаев.

"Самый страшный парень в UFC - это Хамзат Чимаев. Вы когда-нибудь видели, как этот парень дерётся? Просто посмотрите на его поединок против Кевина Холланда. Хамзат Чимаев - претендент номер один в среднем весе. Он настоящий монстр, и такой агрессивный, просто безжалостно агрессивный", - отметил Роган.

Чимаев приобрёл мировую известность благодаря своим доминирующим победам и агрессивному стилю боя. Особенно впечатляющим стало его выступление против Кевина Холланда, где он продемонстрировал своё мастерство и нещадную силу.

Помимо этого, Роган также высказал своё мнение о выступлении Магомеда Анкалаева на UFC 313, в бою с Алексом Перейрой, что подчеркивает его пристальный интерес к текущим событиям в UFC.