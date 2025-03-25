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ГКНБ задержал иностранца за незаконное оформление электронных виз

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- Назгуль Абдыразакова
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Выявлен канал незаконного изготовления въездных виз Кыргызской Республики, предназначенных для иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках проведенных оперативно-следственных мероприятий, было установлено, что гражданин Исламской Республики Пакистан А.М. в целях личного материального обогащения вошел в доверие к 14 гражданам Пакистана и обещал сделать им все необходимые документы.

Сам А.М. находится на территории Кыргызской Республики более 17 лет и использовал этот фактор, как подтверждение того, что у него в стране есть необходимые связи и он сможет изготовить электронные визы (Е-Visa) для указанных граждан Пакистана. За это А.М. получил у потерпевших граждан более 1 млн сомов.

Ви рамках возбужденного уголовного дела, по признакам преступлений, предусмотренных ст.379 ч.3 и ст.209 ч.1 ("Подделка документов" и "Мошенничество") Уголовного кодекса КР задержанный был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время, ГКНБ проводится необходимые мероприятия по установлению потенциальных соучастников преступления и выявлению аналогичных фактов со стороны иных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/444246
Теги:
виза, задержание, Пакистан, Кыргызстан, ГКНБ
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