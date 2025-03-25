ОсОО "Алтынкен": конкурс по оптимизации обслуживания и модернизации ИС

Наименование проекта: Оптимизация локального операционного обслуживания и модернизация информационной системы
Организация: ОсОО "Алтынкен"
Основные положения следуют ниже:
В целях обеспечения бесперебойной работы по операционным и аналитической поддержки управленческих решений требуется обслуживание и оптимизация следующих цифровых систем: система SAP, Система управления основными данными (MDG), Система управления контрактами, Умная система закупок (SRM), Система управления складом (WMS), Система управления кадрами (HR), Корпоративная система электронного документооборота (OA), Мобильное приложение WeCom и т.п. системы. Проект направлен на ускорение обмена информацией, повышение интеграции данных и улучшение пользовательского опыта. Планируется реализация функций единого входа и интеграции задач по операционным процессам, что повысит эффективность работы. Дополнительно, в рамках проекта предусмотрено: оперативная ИТ-поддержка на месте, что обеспечит быстрое и точное решение возникающих вопросов, разработка индивидуальных операционных процессов и отчетности, адаптированных под требования ОсОО "Алтынкен".
1. Основные требования
2. Требования к квалификации и опыту команды
3. Требования к оперативному реагированию
Контактное лицо: Таштанбеков А.
Телефон: 0707 262 230
Приглашаем заинтересованные компании, соответствующие требованиям, принять активное участие!