ОсОО "Алтынкен": конкурс по оптимизации обслуживания и модернизации ИС

Наименование проекта: Оптимизация локального операционного обслуживания и модернизация информационной системы

Организация: ОсОО "Алтынкен"

Основные положения следуют ниже:

I. Содержание подряда:

В целях обеспечения бесперебойной работы по операционным и аналитической поддержки управленческих решений требуется обслуживание и оптимизация следующих цифровых систем: система SAP, Система управления основными данными (MDG), Система управления контрактами, Умная система закупок (SRM), Система управления складом (WMS), Система управления кадрами (HR), Корпоративная система электронного документооборота (OA), Мобильное приложение WeCom и т.п. системы. Проект направлен на ускорение обмена информацией, повышение интеграции данных и улучшение пользовательского опыта. Планируется реализация функций единого входа и интеграции задач по операционным процессам, что повысит эффективность работы. Дополнительно, в рамках проекта предусмотрено: оперативная ИТ-поддержка на месте, что обеспечит быстрое и точное решение возникающих вопросов, разработка индивидуальных операционных процессов и отчетности, адаптированных под требования ОсОО "Алтынкен".

II. Квалификационные требования

1. Основные требования

Участник должен обладать опытом обслуживания, оптимизации и модернизации информационных систем для горнодобывающих компаний из списка 500 лучших в мире. Инженеры по эксплуатации и техобслуживанию должны в совершенстве владеть системами SAP ERP, WMS, SRM, Контрактов, MDG, OA, HR и т.д.

2. Требования к квалификации и опыту команды

Специалисты должны обладать отличными коммуникативными навыками, а также свободно владеть китайским языком для эффективного взаимодействия с пользователями. Все специалисты должны быть штатными сотрудниками компании-исполнителя, обязательно должны быть предоставлены подтверждающие документы (соц. страхование и др.).

3. Требования к оперативному реагированию

Команда должна быть готова реагировать на инциденты в течение 1 часа после получения уведомления и завершать начальное устранение проблем в течение 24 часов.

III. Регистрация и подача документов

Регистрация и подача документов: заинтересованные компании должны подать полный пакет документов до 2 апреля. Дополнительная информация: для получения более детальной информации обращаться в ОсОО "Алтынкен".

IV. Контактная информация

Контактное лицо: Таштанбеков А.

Телефон: 0707 262 230

Приглашаем заинтересованные компании, соответствующие требованиям, принять активное участие!