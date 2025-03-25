В Бишкеке можно заказать услуги "Тазалык" на договорной основе

Муниципальное предприятие "Тазалык" предоставляет широкий спектр услуг на договорной основе, сообщает столичный муниципалитет.

Так, с МП "Тазалык" можно заключить договор на оказание услуг по следующим направлениям:

- услуги ассенизационной машины (8м3), в пределах города 1 рейс - 5 224,0 сомов;

- услуги ассенизационной машины (8м3), за чертой города до 20 км 1 рейс - 6 495,94 сомов;

- услуги подметалоуборочной машины DONGFENG (заправка водой), в пределах города 1 рейс – 7 810,88 сомов;

- услуги трактора Беларус-320 по очистке или мойке с щеткой за 1 час – 2 679,80 сомов;

- услуги самосвала ХОВО (до 7 тонн или 7м3), разный мусор без погрузки 1 рейс – 3 396,20 сомов;

- услуги КДМ МАЗ 5912 подметалоуборочной машины, за чертой города до 20 км 1 рейс – 6 836,13 сомов.

Кроме того, можно заказать услуги по установке шатров, подиумов, металлических оград, пластиковых контейнеров, биотуалетов и многое другое.

Для получения более подробной информации можно обращаться в муниципальное предприятие "Тазалык" по следующим номерам телефона: 0550 179 710, 0508 509 067.