ОсОО "Алтынкен" объявляет подряд на модернизацию ИС добычного комплекса

Наименование проекта: Проект модернизации интеллектуальной системы добычного комплекса (ДК) ОсОО "Алтынкен"

Организатор подряда: ОсОО "Алтынкен"

В целях соответствия усложняющимся требованиям производства, повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, снижения рисков аварий и обеспечения безопасности рабочих объявляется открытый тендер по проекту оптимизации и модернизации интеллектуальной системы управления подземными работами ДК. Основные положения следуют ниже:

I. Содержание подряда

Целью проекта является оптимизация существующей умной системы ДК для повышения стабильности системы, оперативности реагирования на ЧС и эффективности производства. Основные работы включают:

Оптимизация волоконно-оптической сети передачи данных: систематизация существующих ресурсов волоконно-оптической сети, архивирование документации; проверка оптоволоконных линий, составление детальной схемы их расположения, нумерация, измерение потерь и обозначение избыточных участков; замена устаревших и изношенных волоконно-оптических кабелей, обновление оборудования. Добавление новых линий связи в соответствии с производственными потребностями. Оптимизация системы позиционирования персонала в подземных условиях: восстановление отключенного оборудования, ремонт поврежденных коммуникационных шин; Обслуживание и замена неисправных устройств, корректировка расположения устройств в неиспользуемых зонах. Оптимизация системы подземного транспорта: восстановление отключенного оборудования, ремонт поврежденных шин CAN; обновление оборудования системы подземного транспорта для обеспечения его стабильной работы. Модернизация системы беспроводной связи/рации: диагностика неисправностей текущей системы радиосвязи, восстановление и замена поврежденных утечек кабеля; добавление ретрансляционного оборудования, оптимизация зоны покрытия сигнала. Создание системы телефонной связи в подземных условиях: Установка и настройка/наладка подземной телефонной системы, оформление соответствующей документации. Модернизация системы видеонаблюдения: анализ текущих точек видеонаблюдения и подключенных линий, восстановление отключенного оборудования; унификация управления системой видеонаблюдения согласно выделенному IP-адресному диапазону, создание полноценного реестра управления системой. Добавление или оптимизация видеокамер в зависимости от потребностей промышленной безопасности.

II. Технические требования

Оптоволоконная сеть: мониторинг состояния всех волоконно-оптических линий, составление подробной схемы их расположения, нумерация и измерение потерь сигнала. Замена или прокладка новых линий вместо устаревших, поврежденных или недостаточных. Система позиционирования персонала: восстановление отключенного оборудования, устранение проблем с повреждением коммуникационных шин, оптимизация устройств в неиспользуемых зонах. Управление и оптимизация программного обеспечения и базы данных системы. Система подземного транспорта: восстановление сетевого подключения, ремонт поврежденного оборудования, обновление и оптимизация устройств в неиспользуемых зонах. Система беспроводной связи/рации: восстановление и замена поврежденных кабелей с утечками, оптимизация зоны покрытия сигнала для обеспечения стабильной связи в подземке. Система телефонной связи: создание полнофункциональной телефонной системы для подземных условий, оформление необходимой документации. Система видеонаблюдения: восстановление отключенного оборудования, унификация системы видеонаблюдения и создание полного реестра для удобства последующего обслуживания.

III. Квалификационные требования

1. Основные требования

Компания-исполнитель должен предоставить не менее 3 контрактов за последние 3 года на реализацию проектов по интеллектуализации подземок (с бюджетом не менее 20 млн сомов), и предоставить подтверждающие документы.

2. Квалификация специалистов

Руководитель проекта должен иметь не менее 5 лет опыта управления подземными проектами и руководить реализацией не менее 5 проектов аналогичного или более крупного масштаба. Специалисты должны обладать сертификатами инженеров, навыками общения, а также свободно владеть китайским языком для беспрепятственного взаимодействия с пользователями. Специалисты должны быть официальными сотрудниками компании-исполнителя и предоставить соответствующие подтверждающие документы о социальном страховании.

3.Требования к оперативному реагированию

Исполнитель должен быть готов к реагированию на аварийные ситуации и обеспечению технической поддержки в течение 1 часа после получения уведомления, а также завершить первичное устранение неисправности в течение 24 часов.

IV. Регистрация на подряд и вопросы по участию

Регистрация и подача документов: заинтересованные компании должны подать полный пакет документов до 2 апреля. Дополнительная информация: для получения более детальной информации обращаться в ОсОО "Алтынкен".

Контакты

Контактное лицо (китайский язык) / телефон: Цзо Цзяньгуан

/00996701886020,+8613150999785

/00996701886020,+8613150999785

Контактное лицо (русский язык) / телефон: Таштанбеков А./0707262230

Приглашаем заинтересованные компании, соответствующие требованиям, принять активное участие!