Эмилбек Ысманов назначен заместителем министра энергетики КР

Ысманов Эмилбек Касымович назначен заместителем министра энергетики Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Отмечаем, что вновь назначенный заместитель министра ранее занимал должность директора филиала ОАО "НЭСК" - Ошское предприятие электрических сетей.
Напоминаем, что ранее занимавший эту должность заместитель министра Омурбеков Курсантбек Анарбекович назначен генеральным директором ОАО "Электрические станции".