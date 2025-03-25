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Эмилбек Ысманов назначен заместителем министра энергетики КР

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- Бактыгуль Акжолова
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Ысманов Эмилбек Касымович назначен заместителем министра энергетики Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Отмечаем, что вновь назначенный заместитель министра ранее занимал должность директора филиала ОАО "НЭСК" - Ошское предприятие электрических сетей.

Напоминаем, что ранее занимавший эту должность заместитель министра Омурбеков Курсантбек Анарбекович назначен генеральным директором ОАО "Электрические станции".


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URL: https://www.vb.kg/444251
Теги:
Минэнергопром, назначение, Кыргызстан
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