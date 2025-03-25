В Париже обсудили проведение кыргызско-французского бизнес-форума

В Париже состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Медера Абакирова с заместителем генерального директора ассоциации MEDEF International Жеральдин Лембле. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Францией, в том числе вопросы расширения торгово-экономических связей, реализации совместных инвестиционных проектов и проведения кыргызско-французского бизнес-форума в Бишкеке.

Заместитель министра обратил внимание на значительный рост товарооборота между Кыргызстаном и Францией, и отметил, что существует значительный потенциал для дальнейшего увеличения торговых объемов и развития новых направлений взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию с французскими компаниями в реализации приоритетных инвестиционных проектов в Кыргызстане, включая подписание меморандумов в сферах энергетики, туризма, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Кыргызская сторона выразила признательность ассоциацию MEDEF International за содействие в установлении контактов с французским бизнесом и выразила готовность рассмотреть новые инициативы по сотрудничеству в области промышленности, инноваций и экологически чистых технологий.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность укреплению кыргызско-французского экономического партнерства и выразили надежду на продуктивное взаимодействие в реализации намеченных планов.