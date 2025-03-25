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В Париже обсудили проведение кыргызско-французского бизнес-форума

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- Назгуль Абдыразакова
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В Париже состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Медера Абакирова с заместителем генерального директора ассоциации MEDEF International Жеральдин Лембле. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Францией, в том числе вопросы расширения торгово-экономических связей, реализации совместных инвестиционных проектов и проведения кыргызско-французского бизнес-форума в Бишкеке.

Заместитель министра обратил внимание на значительный рост товарооборота между Кыргызстаном и Францией, и отметил, что существует значительный потенциал для дальнейшего увеличения торговых объемов и развития новых направлений взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию с французскими компаниями в реализации приоритетных инвестиционных проектов в Кыргызстане, включая подписание меморандумов в сферах энергетики, туризма, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Кыргызская сторона выразила признательность ассоциацию MEDEF International за содействие в установлении контактов с французским бизнесом и выразила готовность рассмотреть новые инициативы по сотрудничеству в области промышленности, инноваций и экологически чистых технологий.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность укреплению кыргызско-французского экономического партнерства и выразили надежду на продуктивное взаимодействие в реализации намеченных планов.


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URL: https://www.vb.kg/444253
Теги:
бизнес, форум, Франция, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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