Низкобюджетный лоукостер "AnadoluJet" запустил рейс Бишкек-Стамбул

С 25 марта авиакомпания "AnadoluJet" запускает новый рейс Стамбул-Бишкек-Стамбул, который будет выполняться ежедневно в утреннее время. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана" .

По ее данным, запуск нового рейса между Стамбулом и Бишкеком - важный шаг в расширении международной сети маршрутов Анадолу Джет. С ежедневными рейсами компания стремится улучшить доступность для пассажиров и дать им возможность летать по конкурентоспособным ценам.

"AnadoluJet" - это низкобюджетный лоукостер, являющийся дочерней компанией крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Компания была основана в 2008 году с целью предоставления доступных авиаперевозок, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и качества обслуживания.

Ранее авиакомпания успешно запустила рейс Анкара-Бишкек, который оказался востребованным и популярным среди пассажиров.