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Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме

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Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страдает алкоголизмом.

"Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей, в особенности доктора Богдана Вороновича и доктора Дороты Воронович, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем", - отметил дипломат.

Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем.

Замглавы польского МИД попросил прощения у тех, кого коснулась его проблема.

"Всех, кто оказал мне поддержку, я искренне благодарю", - добавил Шейна.

По данным издания "Виртуальная Польша" Агентство внутренней безопасности проверяет, может ли он иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО.

В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направления.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/444258
Теги:
алкоголь, Польша, МИД
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