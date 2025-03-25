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Садыр Жапаров ратифицировал договор о кыргызско-таджикской границе

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании Перекрестка автомобильных дорог, подписанного 13 марта 2025 года в городе Бишкек"", сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 марта 2025 года.

Данное Соглашение предусматривает обеспечение беспрепятственного передвижения граждан, проезда транспортных средств и перевозки грузов между государствами. В рамках Соглашения предусмотрено проектирование и строительство двух автомобильных дорог, которые получат нейтральный статус с момента вступления в силу Соглашения:

– "Дача – Капчыгай" ("Ходжаи Аъло – Ворух") в объезд по восточной стороне населенного пункта Капчыгай;

– "Мин-Орук – Самаркандек" ("Ориёно – Шуристон") в объезд по северной стороне населенного пункта Сурх.

Автомобильная дорога "Дача – Капчыгай" ("Ходжаи Аъло – Ворух") будет использоваться Республикой Таджикистан, автомобильная дорога "Мин-Орук – Самаркандек" ("Ориёно -Шуристон") будет использоваться Кыргызской Республикой.

Одновременно предлагается совместное обустройство и использование Перекрестка автомобильных дорог "Ош – Раззаков" и "Исфара – Ворух", которые приобретают нейтральный статус и используются государствами на равных правах", - говорится в сообщении пресс-службы.


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URL: https://www.vb.kg/444260
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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