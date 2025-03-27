Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.20 - 94.20

Из 5 тысяч зарегистрированных в КР действуют 753 сельхозкооперативов

340  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По состоянию на 1 марта 2025 года в целом по республике зарегистрировано более 5 тысяч сельскохозяйственных кооперативов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Из них 753 действующих в настоящее время сельскохозяйственных кооперативов осуществляют свою деятельность в сельхозпроизводстве, число членов 25670, площадь обрабатываемых земель равна 54447 гектарам.

Из них: Чуйской области-115 (32765 га); Иссык – Кульской области – 65 (5013 га); Ошской области-101 (4120 га); Джалал – Абадской области – 247 (5886 га); Таласской области – 83 (1865 га); Нарынской области – 64 (2786 га); Баткенской области-78 (2012 га). Этот показатель на 9 процентов выше, чем в 2023 году.

В течение 2024 года было создано и запущено в сельскохозяйственное производство 59 сельскохозяйственных кооперативов, из них в Баткенской области-4, Джалал-Абадской области-12, Ошской области-11, Чуйской области-15, Таласской области-6, Иссык-Кульской области-3, Нарынской области-8.

К 2025 году планируется создать 50 новых сельскохозяйственных кооперативов, на сегодняшний день организовано 15 новых сельскохозяйственных кооперативов, а к 2026 году планируется создать 55 кооперативов, к 2027 году-60 кооперативов, к 2028 году-65 кооперативов, к 2029 году-70 кооперативов.

В настоящее время эффективно работают проекты "Кластерное финансирование агропромышленного комплекса", "ФСХ-13" и "финансирование Объединенных товаропроизводителей", предоставляемые на льготных условиях по созданию, регистрации и возрождению ранее созданных и не функционирующих сельскохозяйственных кооперативов, поддержке предпринимателей повышением уровня материально-технической базы сельскохозяйственных субъектов, развитию малого и среднего бизнеса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444264
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  