Из 5 тысяч зарегистрированных в КР действуют 753 сельхозкооперативов

По состоянию на 1 марта 2025 года в целом по республике зарегистрировано более 5 тысяч сельскохозяйственных кооперативов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Из них 753 действующих в настоящее время сельскохозяйственных кооперативов осуществляют свою деятельность в сельхозпроизводстве, число членов 25670, площадь обрабатываемых земель равна 54447 гектарам.

Из них: Чуйской области-115 (32765 га); Иссык – Кульской области – 65 (5013 га); Ошской области-101 (4120 га); Джалал – Абадской области – 247 (5886 га); Таласской области – 83 (1865 га); Нарынской области – 64 (2786 га); Баткенской области-78 (2012 га). Этот показатель на 9 процентов выше, чем в 2023 году.

В течение 2024 года было создано и запущено в сельскохозяйственное производство 59 сельскохозяйственных кооперативов, из них в Баткенской области-4, Джалал-Абадской области-12, Ошской области-11, Чуйской области-15, Таласской области-6, Иссык-Кульской области-3, Нарынской области-8.

К 2025 году планируется создать 50 новых сельскохозяйственных кооперативов, на сегодняшний день организовано 15 новых сельскохозяйственных кооперативов, а к 2026 году планируется создать 55 кооперативов, к 2027 году-60 кооперативов, к 2028 году-65 кооперативов, к 2029 году-70 кооперативов.

В настоящее время эффективно работают проекты "Кластерное финансирование агропромышленного комплекса", "ФСХ-13" и "финансирование Объединенных товаропроизводителей", предоставляемые на льготных условиях по созданию, регистрации и возрождению ранее созданных и не функционирующих сельскохозяйственных кооперативов, поддержке предпринимателей повышением уровня материально-технической базы сельскохозяйственных субъектов, развитию малого и среднего бизнеса.