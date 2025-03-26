Дин Цзяньвэй: Наши отношения как "локомотив" взаимовыгодного сотрудничества

В Пекине недавно завершилось главное политическое событие года - ежегодные "две сессии". Так называют заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).

На них со всего Китая съезжаются тысячи делегатов, которые обсуждают все направления жизни страны – от экономики, социальной политики, образования и здравоохранения до международных отношений, чтобы определить вектор развития Китая на ближайший год.

За время нынешних "двух сессий" депутаты внесли 269 законодательных инициатив, а также получили 8 тысяч предложений.

- Проведение "двух сессий" Китая не только задает новое направление для развития самого Китая, но и вызывает широкий отклик на международной арене и имеет важное значение для стран Центральной Азии, особенно для Кыргызстана, - сказал в интервью vb.kg Дин Цзяньвэй, доктор юридических наук, старший научный сотрудник института ТАЙХЭ, эксперт по Центральной Азии, Украине, России и Синьцзяну, дипломат в ранге консула и советника в посольствах КНР в Казахстане, Таджикистане и Украине в 2005-2023 годах.

Господин Дин, судя по решениям "двух сессий", реформы и открытость остаются ключевым шагом развития Китая?

- На "двух сессиях" Китая глубоко обсуждались такие ключевые вопросы, как новая производительность, научно-технические инновации и инновации в промышленности, и разрабатывались соответствующие политики. Новая производительность делает акцент на инновационном драйвере с научно-техническими инновациями в качестве основного двигателя, стимулируя трансформацию и модернизацию традиционных отраслей и развитие новых отраслей, что внесет мощный импульс в высококачественное экономическое развитие. Научно-технические инновации постоянно порождают новые формы бизнеса и новые модели, повышая национальную конкурентоспособность. Инновации в промышленности способствуют оптимизации и реконструкции цепочек поставок, делают экономическое развитие более устойчивым. Эти концепции и меры дополняют друг друга, создают прочную основу для Китая в продвижении высококачественного развития.

Вы сказали, что "две сессии" в Китае имеют богатое содержание и важное значение для ЦА и, в частности, для нашей страны. В чем их значение для нас?

- Глубокое изложение новой концепции развития на "двух сессиях" и последующие меры дальнейшего продвижения дополнительно подчеркивают твердую решимость Китая укрепить региональное сотрудничество. В настоящее время, когда инициатива "Один пояс - один путь" уже прошла многолетний путь, решения "двух сессий" Китая о продвижении развития новых производительных сил, о сосредоточении внимания на научно-технических инновациях и инновациях в промышленности, как мощный двигатель, добавляют новую энергию в высококачественное строительство инициативы. Китай, постоянно повышая свой научно-технический уровень и конкурентоспособность промышленности, может предоставить странам Центральной Азии более передовые технологии, перспективные модели промышленного сотрудничества и больше ресурсов для развития в рамках инициативы. Центральноазиатский регион имеет превосходное географическое положение и является важным узлом взаимосвязи "Одного пояса - одного пути". Такие проекты инфраструктуры, как транспорт и энергетика, которые строятся совместно Китаем и странами Центральной Азии, стабильно продвигаются, а новые научно-технические инновационные результаты и модели промышленного сотрудничества дадут этим проектам больше жизненной силы и эффективности, способствуя устойчивому росту торговли и инвестиций в регионе.

Решения "двух сессий" Китая предоставляют важную возможность для сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном. Китайско-кыргызские отношения всегда основывались на принципах мира, дружбы и сотрудничества. С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Кыргызстаном отношения между двумя странами прошли через четыре качественных скачка, достигнув новой высоты в виде всеобъемлющего стратегического партнерства новой эры, и открыли новые "золотые" 30 лет двусторонних отношений. Сотрудничество в рамках совместного строительства "Одного пояса - одного пути" служит основной линией, и через стратегическое согласование соответствующих инициатив содержание добрососедских и дружественных отношений между двумя странами расширяется дальше.

Поддержание отношений между Китаем и Кыргызстаном рассматривается как предпосылка для создания сообщества единой судьбы двух стран. Отношения между двумя странами превращаются в "локомотив" взаимовыгодного сотрудничества, "стабилизатор" региональной безопасности, "хорошего родственника" в области душевного сближения народов и "соратника" в международном сотрудничестве, продвигают дружбу поколений, высокое взаимное доверие народов.

Кыргызстан находится на ключевом этапе экономического перехода и поиска многогранного развития. На протяжении многих лет Китай и Кыргызстан поддерживали тесные контакты и сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, стремясь к стратегическому согласованию и высококачественному строительству "Одного пояса - одного пути". Взаимосвязанность является ключевой областью сотрудничества между двумя странами. Проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан - яркий пример этого сотрудничества. Эта железная дорога имеет огромное значение для трех стран - Китая, Кыргызстана и Узбекистана, а также для всего центральноазиатского региона, поскольку она значительно усилит торговлю и обмен людьми между регионами, способствует оптимизации распределения ресурсов и заложит прочную основу для процветания экономики региона.

Высокая озабоченность "двух сессий" Китая научно-техническими инновациями и инновациями в промышленности предоставляет Кыргызстану ценный опыт и возможности для развития. С одной стороны, успешный опыт и технические достижения Китая в таких областях, как цифровая экономика, зеленое развитие, интеллектуальное производство, могут напрямую служить руководством для соответствующих отраслей Кыргызстана. Например, модель развития и операционный опыт Китая в области электронной коммерции могут помочь Кыргызстану улучшить свои торговые методы и коммерческую среду, способствуя старту цифровой экономики страны. С другой стороны, китайские предприятия, благодаря своей мощи в области научно-технических инноваций и инноваций в промышленности, заинтересованы и способны осуществлять больше инвестиционных и технических проектов в Кыргызстане, помогая стране создать конкурентоспособные промышленные кластеры, достичь промышленного обновления и экономического роста.

Китай и Кыргызстан продолжают расширять новые области сотрудничества, что открывает новые возможности для развития обеих стран. В области высоких технологий обе страны могут усилить сотрудничество в таких областях, как искусственный интеллект, аэрокосмическая отрасль и новые источники энергии, совместно проводить научно-исследовательские проекты, делиться техническими результатами и повышать конкурентоспособность обеих стран в области высоких технологий. Зеленая экономика становится глобальной тенденцией развития, и Китай и Кыргызстан могут сотрудничать в области чистой энергии и охраны окружающей среды.

Культурное сотрудничество также является важной частью китайско-кыргызских отношений. Путем обмена в области образования, культурного взаимопонимания и туристического сотрудничества можно углубить понимание и дружбу между народами двух стран, сократив тем самым расстояние между ними. Это не только способствует укреплению дружеских связей между народами двух стран, но и создает прочную общественную основу для долгосрочной стабильности и развития отношений между двумя странами.

Внешняя политика Китая также является важной частью "двух сессий" Китая. Какую роль будет играть Китай в международных делах?

- Китай всегда придерживается концепции мирного развития, а решения "двух сессий" дополнительно подчеркивают принципиальную позицию Китая в дипломатии о мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Дружеское сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии основано на равенстве, уважении и взаимной выгоде. Укрепление сотрудничества с такими странами Центральной Азии, как Кыргызстан, не только достигает взаимной выгоды на экономическом уровне, но и совместно противостоит вызовам на политическом уровне, поддерживая мир и стабильность в регионе.

Активное заявление внешней политики Китая и механизмы коммуникации во время "двух сессий" - это хороший пример для политической координации и разработки между странами Центральной Азии и Китаем, особенно между Кыргызстаном и Китаем. Во время "двух сессий" Китай выдает множество информации о политике в области экономического развития, о планировании и развертывании. Это помогает Кыргызстану ясно понять политическое направление и стратегию развития Китая, тем самым лучше разрабатывать свои собственные политические меры, связанные с сотрудничеством с Китаем, и достигать эффективной координации на политическом уровне между сторонами. Такое эффективное политическое соединение помогает устранить информационные разрывы и неопределенность, которые могут возникнуть в процессе сотрудничества, создать более стабильную и предсказуемую политическую среду для сотрудничества сторон в торговле, инвестициях и строительстве инфраструктуры.

Решения "двух сессий" Китая подобны весеннему ветру, приносящему множество положительных последствий и ценных возможностей для центральноазиатского региона, в том числе для Кыргызстана. Решения "двух сессий" Китая внесли новую энергию в развитие китайско-кыргызских отношений, что позволит достичь новых успехов в области взаимосвязанности и расширения новых областей сотрудничества. Сегодня концепция китайско-кыргызского сообщества с единой судьбой все глубже проникает в сердца людей, и обе страны шаг за шагом движутся вперед, играя важную роль в стабильности региона.