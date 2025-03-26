Сборная Кыргызстана обыграла Катар с крупным счетом

Сборная Кыргызстана по футболу одержала важную победу над национальной командой Катара со счетом 3:1 в матче третьего отборочного раунда чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась 25 марта 2025 года на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Ход матча

Первый тайм завершился минимальным преимуществом хозяев: на 45+2 минуте капитан кыргызской сборной Валерий Кичин открыл счет, забив великолепный гол со штрафного удара. Во втором тайме гости из Катара сумели отыграться – на 52-й минуте Лукас Мендес сравнял счет. Однако через несколько минут он получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Этим преимуществом кыргызстанцы воспользовались на 82-й минуте, когда Александр Мищенко забил второй гол, вновь выведя команду вперед. В добавленное время Алимардон Шукуров установил окончательный счет – 3:1.

Значение победы

Эта победа принесла сборной Кыргызстана три очка, благодаря чему команда сохраняет шансы на выход в следующий этап отборочного турнира. Для этого кыргызстанцам необходимо успешно выступить в оставшихся матчах против сборных КНДР и ОАЭ.

Лучшим игроком встречи был признан капитан сборной Кыргызстана Валерий Кичин, чей гол и лидерские качества сыграли ключевую роль в успехе команды.

Победа над действующими чемпионами Азии – значимое достижение для кыргызстанского футбола, укрепляющее позиции сборной в борьбе за выход на чемпионат мира 2026 года.