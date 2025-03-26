Аргентина разгромила Бразилию, обеспечив себе участие в ЧМ-2026

В ярком противостоянии Аргентина разгромила своего давнего соперника Бразилию со счётом 4:1 в отборочном матче ЧМ-2026 на стадионе "Эстадио Мас Монументаль". Уверенная победа не только укрепила лидерство аргентинцев в Южной Америке, но и официально обеспечила им путёвку на чемпионат мира.

Молниеносный старт Аргентины

Действующие чемпионы мира с первых минут взяли игру под свой контроль. Уже на 4-й минуте Хулиан Альварес прорвался сквозь защиту Бразилии и отправил мяч в сетку. Спустя восемь минут Энцо Фернандес удвоил преимущество, замкнув точный навес от Нахуэля Молины.

Короткий ответ Бразилии

Бразильцы смогли отыграть один мяч на 26-й минуте, когда Матеус Кунья воспользовался редкой ошибкой Кристиана Ромеро. Однако этот эпизод был скорее индивидуальной ошибкой аргентинца, чем результатом слаженных действий сборной Бразилии.

Голы Мак Аллистера и Симеоне завершили разгром

Аргентина быстро вернула себе контроль над игрой, восстановив разницу в два мяча уже на 37-й минуте – отличился Алексис Мак Аллистер. В начале второго тайма Джулиано Симеоне, сын легендарного Диего Симеоне, забил эффектный гол после выхода на замену, окончательно похоронив надежды Бразилии на камбэк.

Рафинья поплатился за слова

Дополнительную интригу перед матчем добавили дерзкие слова Рафиньи, который заявил: "Если понадобится, мы просто разнесём их". Однако уже спустя 12 минут после начала игры его предсказание обернулось против него – Бразилия была разгромлена без шансов.

Аргентина лидирует, Бразилия в кризисе

Благодаря этой уверенной победе Аргентина осталась на первом месте в таблице южноамериканского отбора, набрав 31 очко и оторвавшись на 8 очков от ближайшего преследователя. Бразилия же с 21 очком занимает лишь четвёртое место и вынуждена бороться за право выйти на чемпионат мира.

Этот матч стал историческим – впервые в рамках отбора на чемпионат мира Аргентина забила Бразилии четыре мяча. Пока действующие чемпионы мира продолжают подтверждать свой статус, у Бразилии остаётся множество вопросов к главному тренеру Доривалу Жуниору.

Что дальше?

До конца отбора остаётся всего четыре тура, и Аргентина уже гарантировала себе участие в ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Бразилии же необходимо срочно исправлять ситуацию, чтобы не усложнять себе задачу на пути к мировому первенству.