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Минюст и ГНС интегрировали "Электронный нотариат" в систему ККМ

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Государственная налоговая служба сообщает об интеграции системы "Электронный нотариат" Министерства юстиции Кыргызской Республики в систему ККМ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, важным шагом в развитии цифровых сервисов и повышении эффективности взаимодействия государства с гражданами стала успешная интеграция системы "Электронный нотариат" в систему контрольно-кассовых машин (ККМ) Налоговой службы. Этот процесс реализован в рамках совместной работы Министерства юстиции КР и ГНС, и направлен на усиление прозрачности и контроля за финансовыми операциями, связанными с нотариальными услугами.

С 26 марта 2025 года услуги нотариусов с использованием системы "Электронный нотариат" освобождаются от применения ККМ, а все платежи, проводимые нотариусами, автоматически фиксируются в базе данных ГНС в режиме реального времени. Это позволит улучшить контроль за финансовыми потоками, повысить уровень налоговой дисциплины, предотвратить уклонение от уплаты налогов и упростит процесс ведения деятельности нотариусов.

ГНС призывает другие государственные органы последовать примеру Министерства юстиции и интегрировать свои процессы с системой ККМ. Это только повысит эффективность государственного контроля, укрепит доверие граждан к госструктурам, а также оптимизирует бизнес-процессы, связанные с расчетами с населением.

Интеграция с ККМ - это важный шаг к созданию удобной, эффективной и прозрачной системы, направленной на благо граждан Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/444277
Теги:
ГНС, Министерство юстиции, нотариус
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