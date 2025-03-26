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Бывший футболист Джои Бартон признан виновным в нападении на жену

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший профессиональный футболист Джои Бартон был признан виновным в нападении на свою жену Джорджию Бартон во время домашнего инцидента в июне 2021 года. Ссора произошла в их лондонском доме после ночи, проведённой в употреблении алкоголя.

Согласно показаниям в суде, 42-летний бывший игрок толкнул свою жену на землю и ударил её ногой по голове, пока их дети спали наверху. В результате нападения миссис Бартон получила шишку на лбу и кровоточащий нос. Изначально она позвонила в службу 999 и сообщила, что муж только что ударил ее дома. Однако позже она отказалась от своих обвинений, заявив, что травмы были получены случайно. Несмотря на это, суд продолжил рассмотрение дела, в результате чего Бартон был признан виновным в нападении с причинением побоев.

Главный магистрат Пол Голдспринг, который председательствовал в суде, раскритиковал недостаточную ясность в показаниях Бартона и подчеркнул серьёзность домашнего насилия. Несмотря на прошлые случаи насильственного поведения Бартона, суд приговорил его к 12-недельному условному тюремному заключению, что означает, что он не будет отбывать срок в тюрьме, если не совершит новое преступление в течение двух лет. Также он был оштрафован на 2 183 фунта стерлингов.

Бартон, ранее игравший за такие клубы, как "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Бёрнли", имеет историю проблем с законом. Он уже привлекался к ответственности за нападения и неправомерное поведение во время своей карьеры.

После вынесения приговора Бартон выразил разочарование решением суда и заявил о намерении подать апелляцию. Между тем, согласно сообщениям, он и его жена остаются вместе, несмотря на инцидент.

Этот очередной судебный процесс добавляет к скандальной репутации Бартона, затмевая его карьеру футболиста, а позже и тренера. Его будущее в футболе остаётся неопределённым в связи с последствиями вынесенного приговора.


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URL: https://www.vb.kg/444278
Теги:
Великобритания, футбол, драка
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