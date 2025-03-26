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Казахстан одержал первую победу в отборе ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Казахстана по футболу одержала свою первую победу в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года. В матче второго тура группы J казахстанцы на выезде переиграли команду Лихтенштейна со счетом 2:0.

Игра состоялась на стадионе "Райнпарк" в Вадуце. Казахстанцы начали матч осторожно, но ближе к концу первого тайма сумели взять инициативу в свои руки. На 42-й минуте Максим Самородов открыл счет, а уже на 45-й Александр Марочкин удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме команда Казахстана контролировала игру, не позволяя хозяевам создать опасные моменты. Итоговый счет 2:0 принес сборной Казахстана три очка и позволил подняться на третье место в группе J.

В стартовом составе сборной Казахстана вышли: Сейсен, Вороговский, Быстров, Алип, Марочкин, Астанов, Жуков, Оразов, Самородов, Чесноков и Сатпаев.

Для главного тренера Али Алиева эта победа стала первой в официальных матчах у руля национальной команды. В первом туре казахстанцы уступили в гостях сборной Уэльса (1:3), но теперь сумели реабилитироваться.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 9 июня дома против Северной Македонии, которая пока лидирует в группе вместе с Уэльсом, набрав по четыре очка.


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URL: https://www.vb.kg/444279
Теги:
Казахстан, футбол
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