На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение

Согласно данным Сейсмологического института КР, 25 марта в 20:00 на приграничной территории Кыргызстана и Узбекистана зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла.

Подземные толчки ощущались:

в селе Бургонду Ноокенского района Джалал-Абадской области - 4 балла,

в городе Кочкор-Ата, селах Момбекова, Курулуш, Сакалды - 3,5 балла,

в городе Шамалды-Сай, селах Масы, Кара-Булак, Кызыл-Туу, Майлуу-Суу, Базар-Коргон и Совет - 3 балла.

Эпицентр находился в 4 км юго-западнее села Бургенду, в 12 км юго-западнее села Момбекова, в 18 км юго-западнее города Кочкор-Ата и в 20 км юго-восточнее города Шамалды-Сай.

По данным МЧС, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.