В Париже обсудили возможный визит Эммануэля Макрона в Кыргызстан

В Париже состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Медера Абакирова с дипломатическим советником президента Французской Республики Бертраном Бушвальтером. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-французского сотрудничества, уделив особое внимание вопросам двустороннего политического диалога, торгово-экономическим связям, взаимодействию на международной арене, а также культурно-гуманитарному сотрудничеству.

.Абакиров подчеркнул важность дальнейшего развития политических контактов и организации визита президента Франции Эммануэля Макрона в Кыргызстан.

Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей, в частности, реализации совместных проектов в стратегических секторах, таких как туризм, энергетика и авиация. Кыргызская сторона выразила готовность создать благоприятные условия для французских инвестиций и предложила провести кыргызско-французский бизнес-форум в Бишкеке.

Культурно-образовательное сотрудничество традиционно занимает важное место в двусторонних отношениях. В этой связи были отмечены успешные инициативы Кыргызстана во Франции, включая Второй Всемирный кинофестиваль в Париже. Кыргызская сторона выразила благодарность Франции за поддержку культурных инициатив и выразила готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в этой сфере.

По итогам встречи стороны подтвердили стремление к углублению кыргызско-французского партнерства и наметили дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений.