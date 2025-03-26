Ташиев посетил английский футбольный клуб "Астон Вилла"

Президент Кыргызского футбольного Союза (КФС) Камчыбек Ташиев посетил английской футбольный клуб "Астон Вилла" (Aston Villa), где провел важные переговоры с руководством клуба. В центре внимания обсуждения были вопросы укрепления сотрудничества между клубом и КФС с целью развития кыргызского футбола.

Среди ключевых аспектов встречи - повышение квалификации тренерского состава Кыргызстана с привлечением специалистов из "Астон Виллы", обмен опытом в развитии молодежного и детского футбола, а также организация совместных тренировочных сборов и товарищеских матчей с участием кыргызстанских клубов. Особое внимание уделили программе обмена для перспективных футболистов из Кыргызстана, включая возможность стажировок в Академии клуба.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность реализации совместных проектов по популяризации культуры и туризма Кыргызстана, что окажет положительное влияние на имидж страны на международной арене.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что сотрудничество с таким авторитетным клубом откроет новые перспективы для кыргызского футбола, позволяя стране значительно улучшить свои позиции на международной футбольной карте. Представители "Астон Виллы" выразили готовность содействовать реализации совместных инициатив, отметив высокий потенциал кыргызского футбола.

Стороны договорились продолжить работу над укреплением спортивных связей между Кыргызстаном и Великобританией, что станет важным шагом в развитии футбольной инфраструктуры и подготовки молодых талантов в Кыргызстане.