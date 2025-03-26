Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.20 - 94.20

Ташиев посетил английский футбольный клуб "Астон Вилла"

60  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызского футбольного Союза (КФС) Камчыбек Ташиев посетил английской футбольный клуб "Астон Вилла" (Aston Villa), где провел важные переговоры с руководством клуба. В центре внимания обсуждения были вопросы укрепления сотрудничества между клубом и КФС с целью развития кыргызского футбола.

Среди ключевых аспектов встречи - повышение квалификации тренерского состава Кыргызстана с привлечением специалистов из "Астон Виллы", обмен опытом в развитии молодежного и детского футбола, а также организация совместных тренировочных сборов и товарищеских матчей с участием кыргызстанских клубов. Особое внимание уделили программе обмена для перспективных футболистов из Кыргызстана, включая возможность стажировок в Академии клуба.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность реализации совместных проектов по популяризации культуры и туризма Кыргызстана, что окажет положительное влияние на имидж страны на международной арене.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что сотрудничество с таким авторитетным клубом откроет новые перспективы для кыргызского футбола, позволяя стране значительно улучшить свои позиции на международной футбольной карте. Представители "Астон Виллы" выразили готовность содействовать реализации совместных инициатив, отметив высокий потенциал кыргызского футбола.

Стороны договорились продолжить работу над укреплением спортивных связей между Кыргызстаном и Великобританией, что станет важным шагом в развитии футбольной инфраструктуры и подготовки молодых талантов в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444287
Теги:
Великобритания, футбол, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  