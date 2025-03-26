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Государству возвращен земельный участок в Бишкеке площадью 3 га

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Установлен факт вывода земельного участка в нарушение установленного порядка по заниженной стоимости и в ущерб интересам страны в деятельности акционерного общества А.Ж., сообщает пресс-служба ГКНБ.

В результате проведенных мероприятий установлено, что органы местного самоуправления города Бишкек передали в АО А.Ж. с государственной долей участия (где одним из акционеров выступал орган по управлению государственным имуществом) земельный участок площадью 5,5 с целевым назначением для образования автотранспортного предприятия и стоянки автотранспорта.

В последующем, в период активного разгосударствления и приватизации государственного имущества доля акций, принадлежащая органу по управлению государственным имуществом, была выкуплена другими участниками акционерного общества по заниженной стоимости с нарушением процедур, действовавших на момент реализации. При этом, выделенный участок остался в собственности АО А.Ж. в полном объеме, в результате указанных фактов был нанесен материальный ущерб государству.

Принятыми мерами и в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий владелец вышеуказанного объекта гражданин А.А.К. признал неправомерность владения и пользования данной собственностью. А.А.К. совместно с акционерами приняли решение разделить земельный участок площадью 5,5 га и вернуть 3 га земельного участка со всеми строениями на баланс государства.


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URL: https://www.vb.kg/444292
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Бишкек
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