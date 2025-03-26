Джокович разгромил Мусетти и вышел в 1/4 финала турнира серии "Мастерс"

Сербский теннисист Новак Джокович уверенно пробился в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Майами, одержав победу над итальянцем Лоренцо Мусетти с результатом 6-2, 6-3. Спортсмен продемонстрировал свою фирменную точность и мощь, полностью переиграв Мусетти в двух сетах. Подача Джоковича была практически неоспоримой на протяжении всего матча, а его обвальные удары позволяли ему контролировать ход игры с самого начала.

Эта победа укрепляет позиции Джоковича как одного из фаворитов турнира в борьбе за титул. Мусетти так и не смог найти контрмеры против неустанного давления Джоковича и в итоге капитулировал под натиском первого сеяного.

Джокович выходит в четвертьфинал, где встретится с сильным соперником в попытке пробиться в полуфинал престижного турнира.

Болельщики 22-кратного чемпиона Больших шлемов с нетерпением ждут продолжения пути Джоковича в Майами, поскольку многие считают его одним из главных претендентов на титул.