Сын Героя Советского Союза Михаила Шатова обратился к президенту

80-летие празднования Великой Победы - возможность еще раз вспомнить и увековечить всех участников Великой Отечественной войны, а в этом направлении в Кыргызстане, надо признать, много пробелов. Так сын Героя Советского Союза, летчика-штурмовика, майора Михаила Григорьевича Шатова Александр Михайлович Шатов долгие годы пытается добиться того, чтобы имя его отца увековечили на Площади Победы в Бишкеке. Он обращается с последней надеждой на справедливость к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Причем он считает, что таких ситуаций, когда герои не числятся в общих списках, в стране немало.

- Отец в 1967 году умер внезапно, когда мне было 15 лет. Я помню, что его хоронили торжественно всем городом. И почетный караул, и салют, и проводы, и очень много ветеранов были. И захоронение произвели тогда на почетной аллее на Северном кладбище. Памятник на могиле в виде самолета, который покрасили золотом, установили уже позже его друзья. Во время развала Союза его вандалы вырвали с корнем, думали золото, а это был просто бетон, - рассказывает Александр Михайлович.

Шатов-младший говорит, что его отец был большим патриотом Киргизской ССР.

- Он просто влюбился в эту страну, горы, людей, хоть и прожил тут не так уж и много. Да, отец не уроженец Кыргызстана, не призывался из Киргизской ССР, но по окончании службы честно работал в энергосбыте города Фрунзе. Причем, активно, с полной отдачей, как и всю свою фронтовую жизнь. Он также работал с молодежью, создавая школьные музеи. Был награжден грамотой Верховного Совета. Умер во Фрунзе в 1967 году совсем молодым в следствие перенесенных ранений. Свои летные вещи: шлемафон, какие-то другие артефакты фронтовой истории он передавал в музей Фрунзе и музей в школе №38, который создавал вместе со школьниками-следопытами. Это было время, когда фронтовики активно создавали музеи, делились своими воспоминаниями, а по всему Советскому Союзу возводились памятники фронтовикам. Об этом просили семьи погибших, очень многие фронтовики стали умирать, сказывались ранения и переживания войны.

Оттого, что он не в общем списке героев, мой отец не перестал был Героем Советского Союза. Почему бы не создать дополнительный список Героев Советского Союза, живших и работавших на территории Киргизской ССР?, - задается вопросом Александр Шатов.

Строки биографии Шатов Михаил Григорьевич (18.11.1919-13.09.1967)

Шатов Михаил Григорьевич - член ВЛКСМ, участник Великой Отечественной войны, гвардии лейтенант, старший летчик 7-го гвардейского штурмового авиационного полка, Герой Советского Союза.

Родился 18 ноября 1919 года в городе Орлов Пермской области в семье служащего, русский. Окончил школу № 1 в городе Котельниче, затем 3 курса Кировского педагогического института. Занимался по комсомольской путевке в аэроклубе.

С 1940 года - в рядах Красной Армии. В 1942 году окончил Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов. С мая 1943 года - на фронте; воевал в составе 7-го гвардейского штурмового авиационного полка (230-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт). Участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа и Крыма, Белоруссии и Польши.

К августу 1944 года совершил 113 боевых вылетов на штурмовку войск противника. Уничтожил 15 танков, 63 автомашины, 18 цистерн с горючим, 23 орудия, 35 железнодорожных вагонов, 10 самолётов на земле, свыше 350 солдат и офицеров противника. В воздушных боях сбил три вражеских самолёта. Всего за время Великой Отечественной войны совершил 152 боевых вылета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года старшему лейтенанту Шатову Михаилу Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После войны продолжал службу в ВВС. В 195 году окончил Военно-воздушную академию. В 1956 году ушел в запас в звании майора и жил в городе Кирове.

С 1963 по 1967 год проживал в городе Фрунзе, трудился в республиканском энергосбыте.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями СССР, Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР (1965).

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы и на гранитной стеле в парке Победы в Кирове.