Теперь детей в школу нужно регистрировать через "Тундук"

В Бишкеке презентовали новую цифровую услугу в мобильном приложении "Тундук" - электронной записи ребенка в школу.

Заместитель министра цифрового развития Рахат Жусумамбетова рассказала, что это сократит процесс подачи заявления и сэкономит время. В предстоящем учебном году детей в школу родители записывают не через сайт Министерства образования и науки КР, а в мобильном приложении "Тундук". Весь процесс регистрации детей в школу был упрощён.

"Министерство образования и науки предложило нам, чтобы мы заранее записали всех детей по прописке. Теперь в мобильном приложении "Тундук" родителям требуется только подтвердить или отказаться от записанной школы. Если родители не хотят отдавать детей по микроучастку и намерены отказаться, то они должны записать детей в школу во втором этапе",- говорит она.

По словам замминистра образования и науки КР Лиры Самыкбаевой, данный сервис будет доступен и в других приложениях, где есть зарегистрированный ИИН и мобильные приложения банков.

"Теперь родители в один клик могут зарегистрировать своих детей в школу. Если ранее при регистрации детей в школу требовалось около 5 различных справок, теперь этого не требуется. Единственное, родителям нужно зайти в "Тундук", подтвердить заявку и обязательно выбрать язык обучения для своего ребенка",- дополнила чиновник.

Источник: Кабар