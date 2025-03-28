На глобальную горную конференцию в КР приглашены гости из 100 стран

Специальный представитель президента Кыргызстана по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова рассказала VB.KG, что Международная конференция "Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития", которая состоится 24–25 апреля 2025 года в Бишкеке, должна стать крупнейшим событием в горной повестке региона последнего времени.

По ее словам, в Кыргызстан ожидается прибытие делегатов более 100 стран мира.

"Сейчас идет серьезная подготовка к такому важному событию. Для нас это не просто возможность еще раз рассказать о глобальных горных инициативах Кыргызстана, продвигаемых под руководством президента Садыра Жапарова, о планируемых мероприятиях в рамках Пятилетия действий по развитию горных регионов. Для нас это возможность объединить страны, и найти совместные решения для предотвращения сокращение площади ледников в Кыргызстане, в регионе, мире. И подчеркнуть актуальность принятия срочных мер на глобальном и региональном уровне", - пояснила Динара Кемелова.

Напомним, что несколько дней назад в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Французская Республика) прошли мероприятия, посвященные Первому Всемирному дню ледников и Всемирному дню воды, в рамках Международного года сохранения ледников.

В них приняла участие делегация Кыргызской Республики во главе со Специальным представителем президента Кыргызстана по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динарой Кемеловой.

Официальное открытие состоялось с участием Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, министра экологии Франции Аньес Панье-Рюнаше, а также делегаций Кыргызстана, Таджикистана, Италии, Чили, других стран и международных организаций.

В рамках мероприятий обсуждались актуальные вопросы научных исследований, обмена опытом, знаниями и технологиями, а также социально-экономические аспекты и негативные последствия таяния ледников для водных ресурсов, устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности. Кроме того, были рассмотрены политические решения и вопросы мобилизации финансовых ресурсов для сохранения ледников и реагирования на негативные последствия изменения климата.

Выступая на встрече высокого уровня, Динара Кемелова пригласила участников в Кыргызстан для участия в Международной конференции "Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития".