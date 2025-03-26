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В Минобразования КР объяснили, как будут учить второклассников

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Заместитель министра образования и науки КР Лира Самыкбаева на брифинге рассказала, по какой программе будут обучаться ученики вторых классов.

По ее словам, будут второклассники, которые перешли после первого класса и будут, которые в этом году сразу поступят в школу во второй класс. "Естественно, количество вторых классов увеличивается, и они будут обучаться по двум программам. Второклассники, которые уже отучились в первом классе, будут обучаться по старой программе, а те школьники, которые сразу поступят во второй класс будут обучаться по новой программе", - заявила она.

На вопрос, хватит ли учителей для вторых классов, замминистра отвечать не стала.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/444311
Теги:
школа, Кыргызстан
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