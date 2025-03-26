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В Минсельхозе сообщили, где купить в Бишкеке мясо по 550 сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности информирует жителей Бишкека, что на продовольственных рынках (Аламудун, Орто-Сай, Ошский рынок) функционируют социальные площадки, где цены на мясопродукты составляют 550 сомов за 1 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напоминаем, что социальные площадки были организованы министерством с целью обеспечения населения доступными ценами на мясопродукты, которые являются одним из социально значимых товаров. Кроме того, в целях обеспечения населения недорогими продуктами питания каждые выходные в регионах республики организуются ярмарки.


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URL: https://www.vb.kg/444312
Теги:
Минсельхоз, цены, ярмарка, мясо, Бишкек
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