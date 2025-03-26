В Минсельхозе сообщили, где купить в Бишкеке мясо по 550 сомов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности информирует жителей Бишкека, что на продовольственных рынках (Аламудун, Орто-Сай, Ошский рынок) функционируют социальные площадки, где цены на мясопродукты составляют 550 сомов за 1 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напоминаем, что социальные площадки были организованы министерством с целью обеспечения населения доступными ценами на мясопродукты, которые являются одним из социально значимых товаров. Кроме того, в целях обеспечения населения недорогими продуктами питания каждые выходные в регионах республики организуются ярмарки.