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В Кыргызстане открыты новые маршруты для наблюдения за птицами

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстан презентовал новые маршруты для наблюдения за птицами в Геопарке "Тескей". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в рамках программы развития Геопарка "Тескей", расположенного на южном берегу озера Иссык-Куль, состоялась презентация восьми специализированных маршрутов для наблюдения за птицами. Это стало частью инициативы, реализуемой в рамках программы "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызской Республике", выполняемой GIZ при поддержке BMZ, ЕС и правительства Швейцарии.

Кроме того, в рамках программы поддерживаются три ремесленные мастерские, объединяющие более 50 женщин из Джети-Огузского и Тонского районов. Эти мастерские создают сувенирные игрушки, вдохновленные природным богатством региона и новыми туристическими маршрутами.

Запуск маршрутов для бёрдвотчинга и развитие ремесел укрепляют позиции Кыргызстана как направления для ответственного экологического туризма. Эти меры не только способствуют сохранению природы, но и помогают местным сообществам развивать экономический потенциал, улучшая их устойчивость.

Кыргызстан активно развивает устойчивый туризм, занимая лидирующие позиции в Центральной Азии благодаря уникальным природным богатствам. Одним из ключевых направлений является бёрдвотчинг - наблюдение за птицами, которое способствует не только привлечению туристов, но и сохранению биоразнообразия, а также экологическому просвещению населения.


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URL: https://www.vb.kg/444314
Теги:
Иссык-Кульская область, экология, Кыргызстан, животные, Минэкономики
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