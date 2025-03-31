Орнитологи предлагают кыргызстанцам составить аудиокаталог пения птиц

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц, который проходит ежегодно в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". В этой связи общественная организация "Орнитология - Кыргызская ассоциация по сохранению биоразнообразия" и редакция VB.KG предлагают отметить этот день полезной общественной активностью на пользу отечественной и мировой орнитологии.

Мы поинтересовались у представителей ОО "Орнитология - Кыргызская ассоциация по сохранению биоразнообразия" Павла Исаенко и Ирины Романовской, чем могут кыргызстанцы могут помочь птицам в городе или селе по месту проживания.

Расскажите, пожалуйста, подробнее какие виды активности для защиты, сохранения птиц доступны и взрослым и детям в Кыргызстане? Например, в Бишкеке?

- Запись на диктофон пения птиц. Сейчас весна и начало "птичьего" брачного периода, и поэтому они показывают все свое мастерство в песнопении. Было бы хорошо собрать их трели в один альбом. Это будет вкладом в сбор данных гражданской науки. Есть приложение Merlin от Корнельского университета в Калифорнии, котором пользуются во всем мире для идентификации птиц. Также это приложение может определять по звуку птиц, но из-за того, что там недостаточно записей пения птиц из Центральной Азии, то он может ошибаться. Поэтому было бы замечательно собрать звуки птиц. Самое главное, чтобы когда вы делаете запись пения птицы, не было в записи излишнего городского шума, поэтому лучше делать записи подальше от машин и большого количества людей. В записи должен быть только звук птицы. Запись можно отправить в телеграмм-группу в раздел "Звуки птиц" или нам.

Помимо этого, что касается биотехнических мероприятий, можно делать поилки для птиц. Они будут актуальны уже к началу лета, когда начнется жара в городе. Не только люди жаждут воду. Поилки можно делать у себя во дворе просто время от времени наполняя какую-либо тару водой, можно ставить старую тарелку и т.д. Можно даже сделать поилку из бутылок, но ставьте в тенек, так как под солнцем активный пластик имеет свойство портиться, и не забудьте не оставлять острыми края.

Но важно помнить - раз вы начали поить птиц, то нельзя оставлять это дело и поить все лето. Так как они привыкают к воде. Часто бывает ранней весной при обилии воды в речках они строят гнездо рядом с водой, потом когда летом в реке нет воды, то птицы просто не знают, где взять воду. Жители микрорайонов могли бы устроить у себя во дворе небольшие поилки.

Есть еще одно направление помощи орнитологии. Вы также можете помогать гражданской науке проведениями учетов птиц. Для этого надо скачать приложение Merlin Bird ID и eBird by Cornell Lab of Ornithology. Первое помогает в идентификации птиц, а второе - для учета птиц.

Лучше для начала улучшить свои навыки в идентификации и потом уже проводить учеты птиц. Оба приложения интуитивно очень удобны в использовании. Благодаря проведению сбору данных по мониторингу птиц можно помогать в исследованиях птиц.

Птицы живут всегда рядом с человеком и очень интересно видеть, как влияет на них антропогенное воздействие.

- Да, участие в фотоконкурсах помогает таким наблюдениям. Можно просто фотографировать птиц и выкладывать свои снимки птиц на сайте birds.kg .

Это сайт где любители птиц выкладывают свои фотографии птиц. Там идут соревнования по тому у кого лучшее фото или фото редких видов, также на сайте eBird есть соревнование Большой год. Можно соревноваться у кого больше видов в чек-листе.

Фото Павла Исаенко и Ирины Романовской