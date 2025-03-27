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ЧМ-2026: кто вышел на мундиаль и как проходит квалификация

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- Самуэль Деди Ирие
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Аргентина официально обеспечила себе место на чемпионате мира по футболу 2026 года после уверенной победы над Бразилией со счетом 4:1. Действующие чемпионы стали первой южноамериканской командой, получившей путевку на турнир. Этот результат также является важным заявлением о намерениях команды Лионеля Скалони защитить свой титул на расширенном турнире, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

Семь команд уже обеспечили участие в ЧМ-2026

Аргентина присоединилась к Ирану, Японии и Новой Зеландии, которые также гарантировали себе участие в турнире в последние недели. Три страны-хозяйки – Канада, Мексика и США – автоматически квалифицировались ранее. Таким образом, на данный момент определены семь команд, и еще 41 место остается вакантным.

Азия и Океания

Япония стала первой сборной в мире, получившей путевку на ЧМ-2026, обеспечив квалификацию 20 марта 2025 года. Вскоре после этого Иран также квалифицировался, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном в Тегеране. Тем временем Новая Зеландия получила автоматическую квалификацию как единственный представитель Океании в рамках расширенного формата турнира.

Европа: борьба за выход продолжается

Европейские сборные пока продолжают отборочные кампании, и ни одна команда еще не обеспечила себе место. В системе УЕФА 12 групп, победители которых выходят напрямую, а команды, занявшие вторые места, участвуют в стыковых матчах. Отбор в Европе завершится в ноябре 2025 года, а плей-офф состоится в марте 2026 года.

Африканская квалификация

В зоне КАФ девять команд получат прямые путевки, заняв первые места в своих группах, а четыре лучших команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах за право участия в межконтинентальных плей-офф. В данный момент Египет, Кот-д'Ивуар, Марокко и Гана лидируют в своих группах.

КОНКАКАФ и межконтинентальные плей-офф

С учетом того, что Канада, Мексика и США уже квалифицировались, в североамериканской зоне (КОНКАКАФ) осталось три дополнительных места, которые будут разыграны в отборочном турнире. Последние два места на чемпионате мира определятся через межконтинентальные плей-офф, в которых примут участие шесть команд из разных конфедераций.

По мере продолжения отборочного процесса команды по всему миру борются за право участвовать в одном из самых ожидаемых чемпионатов мира в истории. Следите за новостями, чтобы узнать, какие еще сборные получат билеты в Северную Америку летом 2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/444330
Теги:
футбол, чемпионат мира
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