На Иссык-Куле зафиксирована гибель лебедей, специалисты изучают причины

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР сообщает о случаях гибели лебедей на озере Иссык-Куль. Специалисты ведомства, экологи и ветеринарные службы проводят исследование причин.

По предварительным данным, у части погибших птиц обнаружены рыболовные крючки и фрагменты сетей, что может свидетельствовать о браконьерстве. Однако эксперты рассматривают и другие возможные причины.

Орнитолог Сейитказы Сагынбаев отметил, что лебеди зимуют на Иссык-Куле, прилетая из Сибири и Казахстана. Они питаются на мелководье, а если пугаются людей и уплывают на глубину, могут ослабнуть из-за нехватки пищи. Специалист подчеркнул, что лебедей нельзя беспокоить или подкармливать.

Министерство продолжает расследование. Ведется комплексная проверка состояния озера, а также сотрудничество с правоохранительными органами. Результаты экспертиз будут опубликованы в ближайшее время.

Граждан призывают сообщать о случаях браконьерства и экологических нарушениях на горячую линию Минприроды по номеру 108.

Справочно: По данным зимнего учета на январь 2025 года, на озере обитает 64 вида белых лебедей, численность которых составляет 68 077 особей. В общей сложности на озере проживают 31 вид водоплавающих и 60 035 околоводных птиц, из которых семь видов занесены в Красную книгу. Самым распространенным видом является куркулдак.