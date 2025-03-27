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В Бишкеке незаконно выдали разрешения на стройку автомоек и объектов отдыха

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- Бермет Таалайбекова
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Прокуратура Октябрьского района Бишкека выявила факты незаконной выдачи разрешительных документов на проектирование и строительство объектов отдыха, автомоек и других сооружений на территории общего пользования вдоль улицы С. Каралаева (от ул. Суеркулова до ул. Койбагарова). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что должностные лица государственных контролирующих органов в области строительства нарушили градостроительное и архитектурное законодательство, выдав разрешения без законных оснований.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса КР ("Злоупотребление должностным положением"). В настоящее время проводятся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/444338
Теги:
Генеральная прокуратура, строительство, Бишкек, уголовное дело
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