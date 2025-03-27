В Бишкеке незаконно выдали разрешения на стройку автомоек и объектов отдыха

Прокуратура Октябрьского района Бишкека выявила факты незаконной выдачи разрешительных документов на проектирование и строительство объектов отдыха, автомоек и других сооружений на территории общего пользования вдоль улицы С. Каралаева (от ул. Суеркулова до ул. Койбагарова). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что должностные лица государственных контролирующих органов в области строительства нарушили градостроительное и архитектурное законодательство, выдав разрешения без законных оснований.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса КР ("Злоупотребление должностным положением"). В настоящее время проводятся следственные действия.