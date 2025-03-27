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В Бишкеке с апреля ограничат проведение мирных митингов

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- Назгуль Абдыразакова
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26 марта Первомайский районный суд города Бишкек признал законным решение Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району об ограничении мест для мирных собраний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно решению, с 1 апреля 2025 года по 30 июня 2025 года (включительно) все мирные собрания, проводимые на территории Первомайского района, будут ограничены и перемещены в сквер имени М. Горького, расположенный на пересечении улиц Рыскулова и Н. Исанова. Исключением станут государственные и муниципальные мероприятия, которые будут проводиться на площади "Ала-Тоо".

Решение принято в рамках обеспечения порядка и соблюдения законодательства в отношении публичных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/444339
Теги:
митинг, суд, Бишкек
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