В Бишкеке с апреля ограничат проведение мирных митингов

26 марта Первомайский районный суд города Бишкек признал законным решение Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району об ограничении мест для мирных собраний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно решению, с 1 апреля 2025 года по 30 июня 2025 года (включительно) все мирные собрания, проводимые на территории Первомайского района, будут ограничены и перемещены в сквер имени М. Горького, расположенный на пересечении улиц Рыскулова и Н. Исанова. Исключением станут государственные и муниципальные мероприятия, которые будут проводиться на площади "Ала-Тоо".

Решение принято в рамках обеспечения порядка и соблюдения законодательства в отношении публичных мероприятий.